Il Teatro Massimo di Siracusa comunica al pubblico il rinvio dello spettacolo “Pipino il breve” in programma per stasera alle 20 a causa di indisposizione fisica dell’attore protagonista Tuccio Musumeci. Il Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale riproporrà la messa in scena nel mese di gennaio. Restano confermate le date al Teatro Vitaliano Brancati di Catania dal 4 al 6 gennaio.