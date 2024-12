Manovra, discussione generale al Senato, Giorgetti in Aula

Nell'Aula del Senato la discussione generale sulla legge di bilancio. E' presente per seguire i lavori anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

"Non so da quanti anni purtroppo è così. Siccome la legge di contabilità bisogna riformarla comunque in base alle nuove regole europee, è già partito un lavoro preliminare. Però giustamente è materia parlamentare non di governo, l'iniziativa deve essere parlamentare su queste cose. La revisione un po' dei meccanismi e anche delle regole è necessaria. Noi siamo assolutamente disponibili e abbiamo dato disponibilità", ha detto Giorgetti ai cronisti in Senato che gli chiedevano se il governo terrà conto delle proteste per la mancanza di una doppia lettura sulla manovra con la riforma della legge di contabilità.

"Chiedo al presidente di farsi mediatore perché non ci sia più la singola lettura, perché si torni alla doppia lettura dopo il 2018. Era una volontà per la maggioranza di dire questa cosa qui". Con questa motivazione il relatore della manovra Guido Liris, capogruppo di FdI in commissione Bilancio al Senato, ha annunciato di aver dato le proprie dimissioni da relatore.