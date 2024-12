L'impatto della Manovra finanziaria in Sicilia domani in un report della Cgil

Domani la Cgil Sicilia presenterà un report sull'impatto della legge Finanziaria nazionale sulla Sicilia e sullo stato di attuazione del Pnrr, del Fondo sociale di coesione (Fsc) e del Fondo europeo plus (Fse+).L'appuntamento è alle 10 nella sede della Cgil regionale, dove a incontrare i giornalisti saranno il segretario generale del sindacato in Sicilia, Alfio Mannino, il componente di segretaria Francesco Lucchesi e, in videocollegamento da Roma ,Christian Ferrari, segretario confederale della Cgil nazionale.In 24 pagine di testi e tabelle la Cgil propone un'analisi approfondita dei tagli della manovra nazionale e dei loro effetti sull'economia e sull'occupazione in Sicilia. Offre inoltre un resoconto dell'andamento della spesa dei fondi europei, tra risorse perdute e altre che si rischia di perdere. Un'analisi anche sul Pnrr che si avvia a trasformarsi "in una grande occasione perduta".

"L'obiettivo è stanare le storture di una politica nazionale e regionale che non fa gli interessi della Sicilia, e che rischia di pregiudicare le prospettive di sviluppo e il futuro delle giovani generazioni, per proporre correttivi e attivare un percorso di mobilitazione per una inversione di rotta", afferma il segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino.