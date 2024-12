Intimidazione a vice sindaco di Favignana: gli tagliano 3 pneumatici

Intimidazione al vicesindaco di Favignana, Ignazio Galuppo. Tagliati tre pneumatici della sua auto, parcheggiata nei pressi del Municipio. L'episodio è stato denunciato ai Carabinieri.

Il sindaco Francesco Forgione, a nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera comunità delle Egadi, esprime "sdegno per il vile gesto" e manifesta "piena solidarietà e vicinanza" al vicesindaco Galuppo: "Un atto di questa natura, vigliacco e vile, contro un rappresentante delle Istituzioni pubbliche a Favignana non era mai accaduto. Il vice sindaco Galuppo ha tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà. Questo gravissimo atto - prosegue Forgione - non fermerà l'azione trasparente di governo dell'Amministrazione né l'impegno generoso e popolare che da sempre contraddistingue l'agire del vice sindaco. Auspichiamo che le Forze dell'ordine possano fare piena luce sull'accaduto, individuando e perseguendo i responsabili".

Solidarietà e vicinanza al vicesindaco Ignazio Galuppo è stata espressa, tra gli altri, dal consigliere comunale di Favignana, Pietro Giangrasso: "Il taglio degli pneumatici della sua auto, avvenuto nei pressi del Municipio, rappresenta un gesto vigliacco e inaccettabile, che colpisce non solo una persona, ma un'intera istituzione, simbolo di democrazia e servizio ai cittadini".

"Condanno fermamente questo episodio - continua il Consigliere - che non solo danneggia chi è impegnato nel servizio alla comunità, ma rappresenta un attacco ai valori di rispetto, dialogo e confronto democratico che devono sempre essere alla base del nostro vivere civile. Eventi come questo non devono trovare spazio nella nostra società. La politica, anche nei suoi momenti di tensione, deve rimanere un terreno di confronto costruttivo, mai di intimidazione o violenza". "Auspico che le autorità competenti facciano piena luce su quanto accaduto e che i responsabili di tale gesto siano chiamati a risponderne. Siamo determinati a proseguire nel nostro impegno per una comunità unita, basata sul rispetto reciproco e sulla collaborazione, senza lasciar spazio a episodi di violenza o intimidazione", conclude.