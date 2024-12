Incendio in un'abitazione nel Vibonese: due persone ustionate

Paura ma ferite non gravi per i due occupanti di un appartamento in uno stabile a tre livelli di Monterosso Calabro, in provincia di Vibo Valentia, a causa di un incendio scoppiato, per cause che sono in corso di accertamento.

Sul luogo dove si è sviluppato l'incendio, uno stabile in viale generale Lagrotteria, sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e un'autobotte provenienti da Serra San Bruno e dal comando provincia di Vibo Valentia.

Le due persone residenti nell'abiotazione, che hanno riportato solo lievi ustioni in varie parti del corpo, infatti, sono state soccorse e portate in ospedale per ulteriori cure e accertamenti.

L'intervento dei viguili del fuoco si è rivelato cruciale per domare le fiamme e mettere in sicurezza due bombole di gas presenti nei locali, scongiurando così il rischio di un'esplosione.