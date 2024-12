'Prosegue la trattativa per riportare Cecilia Sala in Italia. Alla giornalista detenuta in Iran non è stata ancora contestata alcuna accusa. Washington chiede a Teheran il "rilascio immediato e incondizionato" di tutti i prigionieri che il regime usa come "leva politica". Il legale dell'iraniano fermato a Malpensa chiederà domani i domiciliari. L'ipotesi di'triangolazione' per lo scambio di detenuti.