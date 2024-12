Migliaia di visitatori al Presepe vivente di Gangi

E’ andato oltre le aspettative il presepe vivente di Gangi che si è concluso, ieri sera, tra gli applausi del pubblico. Migliaia i visitatori da tutta l’isola per assistere alla magia del viaggio “da Nazareth a Betlemme”.

Particolarmente commovente ed emozionante il secondo quadro teatrale scritto e pensato dai due registi Carmelo Domina e Peppuccio Ballistreri. In una delle scene principali, che ricordava la strage degli innocenti, episodio raccontato nel Vangelo, in cui Erode ordinò il massacro di bambini allo scopo di uccidere il "re dei giudei", i registi hanno voluto lanciare un messaggio di pace ai potenti del mondo. Nella sua semplicità hanno offerto agli spettatori un messaggio esortando a riscoprire la bellezza della fraternità e della condivisione in un mondo fratturato e dove l’amore possa prevalere sull’odio e sull’indifferenza. La guerra fa sempre vittime innocenti. La scena ha voluto rappresentare lo strazio, il dolore e la violenza causata per volontà degli uomini, ma anche la speranza nella rappresentazione impersonata da una farfalla che appare all’improvviso e si presenta come una madre misericordiosa pronta ad abbracciare una bimba orfana di guerra.

“Si è conclusa nel migliore dei modi questa edizione del nostro presepe Vivente – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello- ha fatto registrare migliaia di visitatori provenienti da ogni angolo della Sicilia ed anche il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani ha voluto assistere alla rappresentazione, quest’anno veramente superlativa, ringrazio i registi, gli oltre 200 figuranti, le maestranze e le decine di persone che ogni anno si spendono per questo evento di fama nazionale”.