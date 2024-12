Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 41 anni, siracusano, per furto in abitazione. Lo stesso si era introdotto in una villetta dalle finestre posteriori e poi era salito fino alla mansarda dove asportava una latta di olio da 5 litri. Sorpreso dai poliziotti e sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato arrestato per furto aggravato.