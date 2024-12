Il Piano parcheggi a Catania per giorno 31 dicembre

Come di consueto, il servizio di trasporto pubblico urbano per il giorno 31 dicembre prevede che i mezzi effettueranno l’ultima partenza alle ore 21:00 circa. In occasione delle manifestazioni previste in centro città la notte di Capodanno, al fine di agevolare

gli spostamenti dei cittadini verso il centro storico, il servizio delle seguenti linee sarà prolungato dalle 21:00 fino alle 02:30 (ultima partenza dal capolinea):

Alibus

524S (navetta di collegamento tra aeroporto, parcheggio Fontanarossa e stazione ferroviaria Fontanarossa)

421

504R

525

726

BRT1

BRT5

Librino Express.

Si ricorda inoltre che il 1° gennaio 2025 il servizio sarà sospeso alle ore 13:00 (ultima corsa) e riprenderà tra le ore 16:00 e le ore 17:00, con esclusione delle circolari Alibus e 524S (che saranno

esercite come sempre H24).

Il piano prevede anche l’apertura dei seguenti parcheggi durante la notte del 31 dicembre:

Parcheggi al centro: Maddem, Pino, Sicilia, Sturzo, Borsellino, R1-Plebiscito (collegato da 504R);

Parcheggi scambiatori: Nesima (collegato con metro e con 421), Due Obelischi (collegato on BRT1), Sanzio (collegato con BRT5), Fontanarossa (collegato con Librino Express).