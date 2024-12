Movida a Palermo, sanzionati 2 locali: multe per 11 mila euro

Nuovi controlli della Polizia Municipale nei luoghi della movida. Tra sabato notte e ieri sera gli agenti sono intervenuti in viale Strasburgo e in via Wagner, su esposto dei residenti, sanzionando due locali per più di 11mila euro.

Nel primo locale, una discoteca in viale Strasburgo, al momento del sopralluogo era in corso una serata danzante, gestita da un DJ, con la presenza di numerosi avventori. Pur essendo il titolare in possesso di regolare licenza da ballo, rilasciata dalla Questura, per una capienza di 330 persone, l'impianto di amplificazione in uso era difforme rispetto alla perizia fonometrica esibita, sono state evidenziate gravi ed evidenti le carenze igienico - sanitarie strutturali e assente il piano di autocontrollo HACCP. I tre barman, addetti alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, in modalità assistita al banco, inoltre, erano tutti sprovvisti dell'attestato di alimentarista e non si esponeva al pubblico il listino prezzi dei cocktail.Anche nel pub di via Wagner, al momento del sopralluogo, era in corso un evento musicale gestito da un intrattenitore DJ e un cantante rap, con la presenza di numerosi avventori. In questo caso, sebbene il locale fosse autorizzato per l'attività di intrattenimento musicale, i rilievi fonometrici contenuti nella perizia esibita, non erano stati effettuati all'interno dell'unità abitativa più vicina, così come prescritto dal Regolamento comunale Movida. Pertanto, è stata disposta la sospensione dell'attività di intrattenimento e diffusione musicale, che potrà riprendere solo dopo la produzione, da parte del titolare, di una regolare perizia fonometrica. Tutte le apparecchiature elettroacustiche musicali, inoltre, sono state sottoposte a sequestro perché l'impianto di amplificazione non era conforme alla normativa. Successivamente, con ordinanza del SUAP, sarà applicata anche la sanzione accessoria con la chiusura coatta di 5 giorni.