Omicidio a Pachino, uccide il compagno con un cacciavite all'inguine

Una donna, originaria della Nigeria, è accusata dell'omicidio del compagno, suo connazionale, entrambi di 30 anni, avvenuto nel tardo pomeriggio a Pachino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti di polizia di Pachino e Siracusa, la 30enne che si trova in stato di fermo, avrebbe ferito l'uomo con un cacciavite, conficcandoglielo vicino all'inguine. Scattato l'allarme, in via Torino, sono intervenuti gli agenti del Commissariato, la polizia locale ed un'ambulanza del 118. L'uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale 'Di Maria' di Avola, ma per lui non c'e' stato nulla da fare, troppo gravi le lesioni riportate per consentire ai medici di salvarlo. E' morto per una emorragia. Sulle cause dell'aggressione mortale sono al lavoro gli inquirenti, coordinati dai magistrati della procura di Siracusa e, stando alle prime informazioni, la coppia avrebbe litigato dopo che sarebbe stato tolto l'affidamento del loro figlio di appena due anni. La lite sarebbe scoppiata quando nell'appartamento di via Torino si sono presentati gli assistenti sociali per portare il bambino in una casa protetta. Notizie che ancora debbono essere verificate. Particolare che avrebbe fatto scattare l'ira della donna che avrebbe addossato le responsabilità al compagno. Sul posto anche agenti della polizia Scientifica, arrivati da Siracusa per effettuare i rilievi.

(fotoivansortino)