Capodanno, il sindaco di Catania Trantino vieta botti e fuochi d'artificio

Al fine di prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha firmato un'ordinanza che vieta botti e fuochi d'artificio dal 31 dicembre all'1 gennaio prossimi.

In particolare, il provvedimento dispone il divieto, dalle ore 12,00 del 31 dicembre 2024, alle ore 12,00 dell'1 gennaio 2025, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'articolo 57 del Tulps, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati di tutto il territorio cittadino.

Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.

"L'Amministrazione comunale si appella soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria, delle altre persone e degli animali", si legge in una nota.