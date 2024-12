Il Comune di Catanzaro aderisce a Emergency "R1pud1" e ripudia la guerra

Il Comune di Catanzaro ha aderito alla campagna nazionale di Emergency "R1pud1a la guerra", esponendo uno striscione sulla facciata del Palazzo comunale.

"L'iniziativa, simbolo di un messaggio forte contro ogni conflitto armato - è detto in una nota del Comune - intende riaffermare il ripudio della guerra sancito dall'articolo 11 della Costituzione Italiana e sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di costruire un futuro di pace e dialogo.

Questa adesione si inserisce in continuità con la risoluzione adottata dal Consiglio Comunale delle scorse settimane per una pace giusta e duratura, rilanciando l'appello per il riconoscimento dello Stato di Palestina come entità sovrana nei confini precedenti all'occupazione del 1967, come passo fondamentale per una soluzione pacifica e duratura in Medio Oriente".

"L'Amministrazione comunale ritiene essenziale - riporta la nota - richiamare l'attenzione sul dovere morale e civico di opporsi alla violenza in tutte le sue forme e di promuovere la convivenza pacifica come fondamento di una società più equa e inclusiva.

L'iniziativa vuole rappresentare un impegno concreto per consolidare i valori della pace e della solidarietà, sensibilizzando la comunità sull'importanza di risolvere i conflitti attraverso il dialogo e il rispetto reciproco. Il messaggio dello striscione di Emergency sottolinea l'urgenza di costruire un mondo in cui la guerra venga rifiutata come strumento di risoluzione delle controversie, favorendo invece la cooperazione e l'unità tra i popoli".

"Con questa adesione, Catanzaro - si sottolinea nella nota - si unisce a numerose altre città italiane che hanno deciso di sostenere la campagna, riaffermando che il ripudio della guerra non è solo un principio costituzionale, ma una responsabilità collettiva per garantire un futuro di pace e speranza".