Botti artigianali sotto il letto: un arresto a Trapani

Oltre 1.300 botti artigianali nascosti sotto il letto. I carabinieri della stazione di Borgo Annunziata, con il supporto degli artificieri del nucleo Investigativo di Trapani, hanno arrestato un 27enne per detenzione illegale di materiale esplodente e sequestrato 1.382 manufatti pirotecnici artigianali. Durante la perquisizione domiciliare i militari hanno trovato, occultati sotto il letto della camera, 1382 manufatti artigianali tra i quali 606 non classificati e privi di etichettatura per un poso complessivo di oltre 50 chili; 25 di categoria F4 (venduti a personale munito di abilitazione rilasciata dal prefetto); 751 di categoria F2 (venduti al pubblico che abbia compiuto 18 anni). Tutto il materiale illegalmente detenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l'uomo, dopo la convalida dell'arresto, è stato sottoposto all'obbligo di dimora nei comuni di Trapani ed Erice e all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria tutti i giorni della settimana. Per le imminenti festività, ricordando i possibili divieti comunali di utilizzare materiale esplodente e pirotecnico, gli artificieri dei carabinieri raccomandano di segnalare sempre al numero unico di emergenza l'eventuale rinvenimento di dispositivi pirotecnici inesplosi evitando, in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine, di maneggiarli o innescarli in alcun modo.