Siracusa, Ortigia 'blindata': niente alcoolici dalle 23 e fuochi vietati

Scatteranno alle 14 di oggi le misure per garantire un Capodanno sicuro a Siracusa all’interno di Ortigia, dove si concentreranno la maggior parte dei festeggiamenti con in testa il concerto di Piazza Duomo. Le misure sono state emesse con ordinanza dal sindaco Francesco Italia, su proposta del settore Attività produttive e mercati, che riprende una nota della Questura. La prima misura è il divieto di vendere e utilizzare fuochi d’artificio in tutto l’isolotto, a partire appunto dalle 14 e fino alle 8 di domani. Dalle 20, sempre in Ortigia, sarà possibile vendere e somministrare alcolici e superalcolici esclusivamente all’interno degli esercizi pubblici; dalle 23 all’una di giorno saranno proibite la vendita in aree pubbliche e la consumazione di ogni tipo di bevanda all’esterno utilizzando contenitori di vetro e lattine. Agli stessi divieti dovranno adeguarsi anche i titolari di esercizi di somministrazione automatica. Inoltre, sarà vietato introdurre gli spray al peperoncino in piazza Duomo, dove i titolari di bar, di ristoranti e di negozi di alimentari dovranno eliminare ogni ingombro o, comunque, limitare al massimo gli spazi occupati dagli arredi dei dehor. Stessa cosa dovrà accadere anche nelle vie: Landolina, Cavour, delle Carceri vecchie, Pompero Picherali, Roma e Capodieci. Infine, un'ordinanza del settore Mobilità e trasporti introduce il Ztl di Ortigia dalla mezzanotte di oggi alle 5 domani e poi, sempre domani, dalle ore 11 alle 24.