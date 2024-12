Catania, tre chili di marijuana ed un fucile rubato sequestrati a Librino

La Polizia di Stato nei giorni scorsi a Librino ha sequestrato oltre 3 chili di marijuana e un fucile di provenienza furtiva. In prossimità del capodanno la richiesta di sostanze stupefacenti aumenta e di conseguenza gli ordinari controlli, svolti quotidianamente dagli equipaggi impegnati nell’attività di controllo del territorio, sono stati intensificati e resi ancora più incisivi. Le unità cinofile della Questura di Catania e le volanti dell’Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato mirati accertamenti a Librino dove, in Viale San Teodoro, i cani poliziotto “Maui” e “Ares” sono stati condotti in alcuni immobili al fine di verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Dopo alcuni minuti “Ares” ha segnalato una prima porta in ferro che permetteva di accedere ad una terrazza, ma i residenti del palazzo hanno negato di avere le chiavi del lucchetto, circostanza che ha fatto insospettire ancora di più i poliziotti. Gli agenti hanno tagliato il catenaccio per raggiungere la terrazza e immediatamente dopo hanno rinvenuto, in un vano contatore, circa 200 grammi di marijuana. La verifica è stata estesa ad altre parti dello stabile e grazie al fiuto dei cani è stato possibile raggiungere un vano tecnico dove è stata rinvenuta una busta della spesa contenente oltre 2,8 kg di marijuana; sotto altre buste è stato trovato anche un fucile. Gli agenti della squadra volanti hanno effettuato accurati accertamenti sull’arma che hanno dato esito positivo, in quanto è emerso che il fucile era stato rubato qualche mese prima. La Polizia Scientifica, intervenuta sul posto, ha repertato l’arma oggetto di sequestro e completerà gli accertamenti al fine di verificare se il fucile è stato utilizzato per commettere altri crimini e se ci sono impronte utili per la prosecuzione delle indagini.