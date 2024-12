Reggio Calabria, la Finanza sequestra 674 chili di petardi

La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha sequestrato 674 chilogrammi di prodotti pirotecnici, petardi e bombe carta venduti senza autorizzazione e particolarmente pericolosi: erano in due depositi, uno Varapodio (RC) e l'altro a Rizziconi (RC), rispettivamente in un esercizio commerciale e in un garage di una civile abitazione. Sono stati segnalati alla locale Procura della Repubblica di Palmi complessivamente quattro persone, due per commercio abusivo e omessa denuncia di materiale esplodente e due acquirenti per trasporto, senza licenza, di materiale esplodente.