Scattano le 'zone rosse' a Milano, i penalisti: "A rischio le libertà personali"

Quattro persone sono state allontanate dalle zone rosse in vigore da ieri a Milano in base a un provvedimento prefettizio.

Secondo quanto riferito in questura due sono stati allontanati dal centro, uno in mattinata e uno nel pomeriggio, mentre altri due sono stati allontanati dalla zona della Stazione Centrale nel corso di controlli della Polmetro. Tre i Dacur (i cosiddetti 'Daspo urbani') applicati: uno nei pressi della stazione M1 Duomo e due dalla polizia locale nel corso di controlli con la Polizia di Stato sempre in zona Duomo. In corso di valutazione anche un provvedimento di allontanamento nei confronti di un sedicente 25enne marocchino arrestato in flagranza di reato mentre alle tre e mezza della scorsa notte cercava di rubare 200 euro di fondo cassa in uno stand dei mercatini di Natale, in piazza Duomo, dopo averlo scassinato. Nei suoi confronti sono in corso al momento le verifiche dell'ufficio immigrazione.

"La sicurezza delle città deve essere oggetto di tutela e di promozione, ma le strategie adottate in materia devono sfuggire alla logica della pura comunicazione ed a sviluppi illiberali. L'istituzione delle zone rosse è invece una iniziativa manifesto di dubbia utilità per la sicurezza dei cittadini e di dubbia legittimità che rischia di determinare pericolose compressioni per i diritti di libertà della persona in chiave securitaria ed anziché incrementare forme più efficienti e capillari di controllo dei territori da parte delle forze dell'ordine impone una sorta di progressiva militarizzazione del tessuto urbano". Lo afferma all'ANSA il presidente delle Camere Penali italiane, Francesco Petrelli.