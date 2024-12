L'Handball Scicli esonera il tecnico Giovanni Marino

L’Handball Scicli Social Club ha chiuso il 2024 con un successo sul campo del Beach Team Messina, nella gara valevole per l’ottava giornata di andata del campionato di serie B di pallamano. Poi, non ha più giocato in quanto per la nona giornata in programma domenica 22 dicembre, a seguito di impegni federali del Cus Palermo B, la gara è stata spostata a venerdì 3 gennaio 2025. Per la compagine gialloverde è stato un finale d’anno molto deludente, in ordine agli obiettivi posti dalla società ad inizio della stagione. Su sette gare disputate solo due successi, entrambi ottenuti fuori casa, con squadre sicuramente alla portata. Mentre, nelle gare disputate in casa, rispettivamente con Girgenti e Cus Palermo, ha fatto scena muta, pur giocando all’altezza delle avversarie, ma alla fine per questioni mentali ha dovuto soccombere. In questo periodo la società sciclitana ha attraversato un brutto momento, fatto di analisi e riflessioni, che alla fine hanno portato a trovare una soluzione per poter continuare e tentare di poter concludere la stagione in modo dignitoso. Non è raro assistere ad esoneri indotti da pressioni effettuate da membri della squadra, ma la società si è dovuta, giocoforza, confrontare con i giocatori per cogliere l’umore della squadra nei confronti dell’allenatore, gran parte dei quali hanno mandato segnali evidenti circa il gradimento dell’allenatore, evidenziando malumori, sia per ciò che concerne incomprensioni tattiche che minutaggio di alcuni giocatori. Cosicché, la società, con decisione molta sofferta, ha deciso sollevare dall’incarico di allenatore Giovanni Marino e con una soluzione interna affidare le mansioni di allenatore della prima squadra a Luca Ammatuna, già responsabile del settore giovanile (Under 16) e di recente nominato, da parte delle Federazione Italiana Giuoco Handball – Comitato Regionale Area 9 Sicilia – referente provinciale dell’attività promozionale. Il predetto ha già diretto gli allenamenti prima della festività natalizie e subito dopo. Il massimo responsabile della società Carmelo Ficili ha puntualizzato: “Stiamo attraversando un brutto momento con incomprensibili alti e bassi. Facendo alcune valutazioni e confrontandoci con i giocatori abbiamo dovuto dare una sterzata per innescare nuovi stimoli tra loro. Comunque, il gruppo è chiamato a farsi un esame di coscienza, ora bisogna solo pedalare Mi è doveroso ringraziare l’operato di Giovanni Marino, per quello che ha fatto, prima come giocatore nella prima stagione, poi, come allenatore, ma nello sport è notorio che i sentimentalismi devono essere messi da parte se si vogliono conseguire alcuni risultati”. L’inizio della gara che si disputerà, venerdì 3 gennaio 2025, è previsto per le ore 19,30.

(Nella foto Luca Ammatuna nuovo coach dell'Handball Scicli)