Auto e cassonetti in fiamme a Palermo per effetti dei botti

Oltre 25 interventi dei vigili del fuoco per spegnere i contenitori di spazzatura dati alle fiamme con lo scoppio di botti e petardi a Palermo e in provincia per Capodanno. In tanti hanno pensato di lanciare petardi contro i cassonetti dell'immondizia. Sempre la scorsa notte sono state date alle fiamme diverse auto. Le fiamme alle vetture sono state appiccate in via Principe di Villafranca, due vetture in via Pecori Giraldi, via Agesia di Siracusa, in via Venero a Monreale.