La nave Aurora Sar della ong Seawatch, ha messo in salvo 17 persone da un barchino in difficolta' a circa 33 miglia a sud ovest di Lampedusa. Il porto assegnato per lo sbarco e' quello di Pozzallo. Il sistema di accoglienza e' stato gia' allertato. L'arrivo della Aurora Sar è previsto intorno alle 20.