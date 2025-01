Salvini sui social: "A gennaio - febbraio il progetto definitivo sul Ponte"

L'approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto è prevista "nelle prime settimane dell'anno, fra gennaio e febbraio". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in una diretta sui social. "Ci stanno lavorando i tecnici, decine e decine dei migliori ingegneri d'Italia e del mondo - ha spiegato -, a inizio anno ci sarà l'approvazione del progetto definitivo del Ponte, che unirà non solo Messina e Reggio Calabria-Villa San Giovanni, ma Sicilia, Calabria, Italia, Germania, Nord Europa: tempo, salute, soldi, inquinamento risparmiati. È assolutamente surreale che gli ambientalisti, o pseudo-ambientalisti, ambientalisti fake o radical chic, che di ambiente capiscono poco, dicano di no al Ponte e preferiscano migliaia di traghetti che vanno avanti e indietro inquinando acqua a aria. Il Ponte farà risparmiare tempo, denaro e inquinamento: 140 mila tonnellate di Co2 non emesse nell'aria, oltre a creare una quantità notevolissima di posti di lavoro".