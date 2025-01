L'Anno che verrà fa splendere Reggio Calabria, record di ascolti e la parolaccia di Angelo dei Ricchi e poveri

"Buon anno alla nostra meravigliosa città. Teniamola stretta al cuore e facciamola brillare sempre come ha brillato in questi giorni. Forza Reggio Calabria e Buon anno a tutti". Lo ha affermato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenendo nel corso della trasmissione di Rai1 "L'Anno che verrà" andata in onda ieri sera dalla città dello Stretto. "Una serata speciale - ha aggiunto Falcomatà - che ha visto Reggio Calabria protagonista, portando la nostra città al centro della scena nazionale, illuminata dalle luci dei riflettori e dalle stelle della musica italiana nello spettacolo presentato da Marco Liorni".

"Un evento - sottolinea una nota del Comune - che ha riscosso un grande successo in una piazza Indipendenza stracolma, non solo per i tantissimi reggini presenti e per il pubblico numeroso proveniente dalla Sicilia e dalle altre parti della Calabria, ma anche per la partecipazione di spettatori stranieri e da altre regioni italiane, segno del respiro e della popolarità che Reggio ha saputo guadagnarsi negli ultimi tempi.

Un successo che ha fatto da cornice a un'atmosfera di festa ben augurale per l'anno che è appena iniziato".

Nel suo intervento il sindaco Falcomatà ha poi condiviso quanto affermato da Marco Liorni, conduttore dello spettacolo, che, nel presentare lo show, aveva parlato di "cantanti che hanno saputo reinventarsi, rialzarsi dopo una caduta e cambiare genere, al passo con i tempi". "A me queste parole - ha detto Falcomatà - hanno fatto pensare molto alla storia della nostra città, che in passato ha affrontato tante difficoltà, ma che ha sempre avuto la forza di rialzarsi e di ritrovarsi più bella di prima. Una città che, negli anni, è cambiata e che ha trovato dentro di sé la capacità di rigenerarsi e di migliorarsi. Senza pensare che esistano partite già chiuse prima di essere giocate o che ci sia un destino che fatalmente ci penalizza, il mio augurio per il 2025 è che davvero la nostra Reggio diventi la città delle opportunità e abbia sempre la cura di splendere esattamente come ha fatto in questi giorni".

Intanto ASngelo dei Ricchi e poveri si scusa per la parolaccia in diretta. "Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce".

Lo dice Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri, dopo lo spiacevole episodio che l'ha visto protagonista della notte di Capodanno su Rai1, con una parolaccia pronunciata in diretta, a pochi secondi dall'arrivo del 2025, durante L'anno che verrà, lo show condotto da Marco Liorni da Reggio Calabria. Il Capodanno di Rai1 vince la prima serata. 'L'Anno che Verrà', in diretta da Reggio Calabria, e condotto per la prima volta da Marco Liorni, è stato il programma più visto dell'ultima sera del 2024 con 5.383.000 telespettatori sintonizzati e il 36,8% di share. Altissima anche la presenza di pubblico oltre la mezzanotte con il 33.6% di share e 2.843.000 telespettatori per la seconda parte, fino alle 01.36 e il 28,3% di share (1.911.000 telespettatori) per 'L'Anno che verrà Buonanotte', ultima porzione di spettacolo fino alle 01.54 dell'1 gennaio. Allo scoccare della mezzanotte, oltre la metà della platea televisiva (8 milioni 15 mila telespettatori pari al 52.6% di share) era sintonizzata su Rai1 per brindare al nuovo anno. 'Capodanno in Musica' condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi su Canale 5 ha, invece, intrattenuto 3.395.000 spettatori conquistando uno share del 25,3%. Terzo posto per Rai2 che con 'Gli Aristogatti' ha conquistato 1.105.000 spettatori e il 7,1% di share. Fuori dal podio troviamo Rai3 con 'Il piccolo diavolo' che ha raccolto 753.000 spettatori e 4,9% share mentre Italia1 con 'Indipendence Day' ha attirato 510.000 spettatori (3,4% di share). Seguono: La7 con 'Indovina chi viene a cena' (464.000 spettatori, 3% di share); Rete4 con 'Ocean's Eleven: Fate il vostro gioco' (404.000 spettatori, 2,7% share); Tv8 con 'Il bacio di mezzanotte' (186.000 spettatori, 1,2% share) e Nove con 'Tutti cantano i Queen' (220.000 spettatori, 1,4% share).