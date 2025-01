Saldi, scatta la caccia agli sconti: parte la Valle d'Aosta da sabato in tutte le regioni

Al via la caccia agli sconti. Apre le danze domani la Valle d'Aosta, seguita sabato 4 gennaio da tutte le altre Regioni. Saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 138 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro: sono questi, secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi invernali 2025. Per il Presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, "I saldi rappresentano una tradizione commerciale capace di coinvolgere l'interesse di 16 milioni di famiglie italiane alla ricerca dell'affare e di un crescente numero di stranieri amanti dello shopping made in Italy. Il 2025 si prospetta come un anno caratterizzato da una moda più consapevole, inclusiva ed emozionale. E quindi ritengo che questi saldi possano essere contraddistinti da una tripla 'E': economia, per consentire acquisti responsabili in grado di soddisfare l'interesse dei consumatori verso prodotti di qualità, di moda e di stile con prezzi molto convenienti; ecologia, per scegliere acquisti di qualità nei negozi di prossimità evitando la sovraproduzione e l'inquinamento dovuto all'eccessiva circolazione di prodotti spediti e molto spesso restituiti; etica, per promuovere una moda che non sia solo esteticamente accattivante, ma anche rispettosa della salute dei consumatori e delle condizioni di lavoro".