Siracusa: arrestato ad Augusta l'autore di una rapina ad un anziano

I Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina e lesioni personali, un pregiudicato 26enne di Priolo Gargallo (SR), già condannato per rapina. L'uomo, nel pomeriggio del 15 dicembre, ad Augusta (SR), in Via XXV Aprile, ha sorpreso alle spalle un 75enne che camminava lungo il marciapiede e gli ha strappato il borsello contenente denaro e documenti personali, per poi salire a bordo di una vettura e darsi alla fuga.

L'anziano, che nel tentativo di trattenere il borsello si era aggrappato allo sportello dell'auto, è stato trascinato sull'asfalto per alcuni metri. La vittima, dopo essere stata visitata al pronto soccorso dell'Ospedale di Augusta, aveva immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri che sono così riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a identificare il rapinatore, grazie anche ad alcune testimonianze e ai rilievi tecnici sui luoghi. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa che ha coordinato le indagini, ha emesso nei confronti dell'indagato il decreto di fermo di indiziato di delitto. Al momento dell'arresto l'uomo è stato trovato in possesso di 7 grammi di sostanza stupefacente, cocaina e hashish già suddivise in dosi, e materiale atto al confezionamento e allo spaccio. L'arrestato è stato associato alla casa circondariale "Cavadonna" di Siracusa.