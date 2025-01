Morto l'ex calciatore Aldo Agroppi: allenò Torino e Fiorentina

Morto all’età di 80 anni Aldo Agroppi. L'ex giocatore, poi allenatore era nato il 14 aprile 1944 a Piombino, dove era ricoverato da alcuni giorni, Agroppi nella sua carriera ha allenato il Torino, la Fiorentina, il Padova nella stagione 1983/1984 in Serie B. "La Società Biancoscudata si stringe attorno ai familiari e agli amici di Aldo in questo momento di dolore", rende noto il Padova calcio.

Aldo Agroppi è stato giocatore di Torino e Perugia e poi allenatore, fra le altre, della stessa squadra umbra, del Pisa, del Padova e della Fiorentina tra le altre. Smessi i panni di allenatore è stato per anni un commentatore in tv, celebri le sue polemiche soprattutto nei confronti della Juventus, rivale storica di Toro e Fiorentina. Centrocampista toscano originario di Piombino, a inizio anni Sessanta entra nel vivaio dei granata per poi far parte in pianta stabile della prima squadra dal 1967. Oltre 200 presenze fino al 1975 e due Coppe Italia nel palmares con il Toro. Da calciatore ha disputato anche 5 partite con la Nazionale. Vive gli ultimi anni di carriera al Perugia, dove inizia a muovere anche i primi passi da allenatore.

Coinvolto nell'inchiesta Totonero-bis che gli costerà una squalifica di 4 mesi, allenerà poi senza successo Como e Ascoli, prima del ritorno a Firenze nel 1993: sarà la sua ultima esperienza da allenatore, conclusa con l'esonero a poche giornate dalla fine e che non riuscirà a evitare ai viola la retrocessione in B. Collabora come opinionista su canali nazionali come la Rai (Domenica Sportiva, Stadio Sprint) e LA7 (Le partite non finiscono mai). Nel 2005 ha pubblicato un libro intitolato 'A gamba tesa - Frustate e qualche carezza'.