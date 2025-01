Sventato un tentativo di evasione dal carcere di Castrovillari

Un tentativo di evasione da parte di un giovane detenuto del carcere di Castrovillari è stato sventato dal personale di polizia penitenziaria.

E' quanto rendono noto noto Giovanni Battista Durane, segretario generale aggiunto del Sappe e il, segretario regionale calabrese Francesco Ciccone.

Il protagonista del tentativo di evasione è un un giovane italiano che sarebbe riuscito a scavalcare il muro del cortile passeggi per poi dirigersi verso l'uscita dove, però, è stato immediatamente bloccato dal personale nei pressi della porta carraia.Secondo quanto riferisce il Sappe "si tratta di un soggetto particolarmente restio al rispetto delle regole. Lo stesso che, in altre occasioni, ha tentato di aggredire il personale di polizia, ha più volte minacciato lo stesso personale e il direttore".

Il detenuto è stato immediatamente associato al reparto isolamento, nell'attesa che venga convocato il consiglio di disciplina.

"Dobbiamo sottolineare, ancora una volta - sottolineano Durante e Ciccone - la carenza di personale dell'istituto di Castrovillari dove i cortili passeggi sono controllati da solo due agenti. Ciò vuol dire che alcuni rimangono costantemente non controllati visivamente dal personale, ma solo dalla videosorveglianza".

"Sarebbe quindi opportuno - aggiungono i due sindacalisti - un adeguato incremento di personale di polizia, oltre all'immediato trasferimento del detenuto in altra sede, come già richiesto dalla stessa direzione di Castrovillari. Ai colleghi vanno i nostri complimenti, per l'immediato intervento che ha scongiurato la possibile evasione del detenuto".