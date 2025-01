Sparito a Trebisacce, telefona alla madre: "Sto bene"

"Stai tranquilla, io sto bene", con queste parole Gaetano Adduci, l'uomo di 37 anni di Trebisacce di cui non si avevano notizie da martedì scorso avrebbe telefonato a casa per tranquillizzare telefonicamente la madre, Clelia.

Adduci, la mattina dell'ultimo giorno dell'anno, era uscito di casa e in sella alla sua moto, una Kawasaki Ninja R 600, aveva detto che si sarebbe recato a Falconara Albanese dalla propria fidanzata.

Verso le 13:3o dello stesso giorno ha poi chiamato la madre dicendole che era a Castrovillari.

Da allora non si sono più avute sue notizie.

Nella tarda serata di ieri la sua moto è stata ritrovata a Lamezia Terme nei pressi della stazione da dove il trentasettenne avrebbe preso un treno o un pullman. Nella tarda mattinata di oggi, poi, l'uomo ha richiamato la madre rassicurandola sul suo stato di salute ma non dicendole dove si trova e sembra, da alcune indiscrezioni trapelate, che le avrebbe chiesto anche dei soldi. Sulla scomparsa del 37enne stanno indagando i carabinieri della stazione di Trebisacce coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Cassano.