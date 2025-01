Finanziaria regionale, una pioggia di soldi per Scicli dagli "emendamenti Abbate"

“Scicli è tra le città più attenzionate in ambito regionale in sede di manovra finanziaria. Questo grazie alla collaborazione istituzionale instaurata con l’Amministrazione Comunale, il Presidente ed il vice presidente del Consiglio ed il gruppo DC di Scicli”. Parole dell’Onorevole Ignazio Abbate che ha incontrato nella cornice di Palazzo Busacca il Sindaco Mario Marino, l’Amministrazione Comunale, il Presidente del Consiglio Desirè Ficili, il vice Andrea Di Benedetto, la segretaria provinciale della DC, Annamaria Aiello, il referente del gruppo DC, Antonio Calabrese ed i cittadini che sono accorsi per conoscere nel dettaglio le misure riservate al comune sciclitano. Misure illustrate dall’esponente della DC nel corso dell’incontro: “Scicli continua a ricoprire un ruolo importante a livello regionale. Nelle scorse settimane avevamo già presentato alcuni interventi di fondamentale importanza e attesi da anni come il porticciolo di Donnalucata, la Fornace Penna e l’antico lavatoio di S.Maria la Nova. Oggi siamo qui ad illustrare i dettagli degli emendamenti presentati dal sottoscritto che portano un totale superiore al milione e mezzo di euro. Quasi un terzo (470.049 euro) serviranno per il rifacimento della struttura sportiva di Via Tiepolo che ospita i campetti di tennis del Circolo Tennis di Scicli. Un intervento che andrà a migliorare ed ampliare le strutture esistenti che sono frequentate da un numero sempre maggiore di praticanti. La stessa cifra che servirà per interventi urgenti presso l’attigua struttura sportiva del “Ciccio Scapellato” da portare agli standard moderni dei campi da calcio. 170 mila euro serviranno per realizzare l’impianto di illuminazione sulla cosiddetta “Circonvallazione di Donnalucata” i cui residenti da anni lamentavano la pericolosità della strada in orari notturni dovuta proprio alla mancanza di illuminazione pubblica. 150 mila euro serviranno per un’operazione di manutenzione stradale urbana ed extraurbana. 60 mila per la manutenzione dei siti UNESCO e del centro storico. 50 mila per l’installazione di corpi illuminanti sulla SP66 Sampieri – Marina di Modica. 48 mila per il servizio di salvamento a mare per l’estate 2025. 30 mila per il conseguimento della Bandiera Blu, 25 mila per l’attività della parrocchia di S.Maria la Nova".