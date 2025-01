Due escursionisti si perdono a Piano Battaglia: salvati dai pompieri

Due escursionisti che si erano smarriti a Piano Battaglia sono stati salvati dai vigili del fuoco.

Questo pomeriggio è arrivata alla sala operativa una richiesta di intervento per due persone che non riuscivano a ritrovare la strada di ritorno nella zona di Pizzo Carbonara.

Il personale di sala operativa tramite un sistema informatico denominato Geoloc ha individuato la loro posizione e inviato le squadre di soccorso sul posto. I due escursionisti sono stati raggiunti e tratti in salvo.