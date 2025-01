Polizia postale di Catania, 230 indagini nel 2024 per reati informatici

Tutela della persona e in particolare dei minori dai possibili reati commessi online; tutela del patrimonio di privati, imprese e istituzioni dalla criminalità finanziaria in rete; contrasto al cyberterrorismo; protezione delle infrastrutture critiche informatizzate strategiche per il Sistema Paese.

Sono state molteplici nel 2024 le sfide affrontate dalla Polizia Postale e compendiate nel report nazionale.

In questo contesto, lo sforzo del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica "Sicilia Orientale" della Polizia Postale di Catania, che coordina le attività non solo nella provincia etnea, ma anche quelle svolte dalle dipendenti Sezioni di Messina, Ragusa e Siracusa, è stato costantemente indirizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità informatica e dei reati commessi con l'utilizzo delle nuove tecnologie.

I dati del 2024 relativi alle attività mostrano un aumento complessivo di casi trattati e di operazioni di contrasto. Il Centro ha svolto 230 indagini, con 6 arresti e oltre 100 persone denunciate. Molte di queste indagini hanno riguardato la detenzione, lo scambio e la produzione di materiale pedopornografico, oltre all'adescamento online di minori. Tra le operazioni nazionali di contrasto della pedopornografia on-line, si segnala l'operazione "Tabù" che ha consentito di indagare 26 persone, residenti in varie province d'Italia, per i reati detenzione e divulgazione di pornografia minorile, con 9 persone tratte in arresto in flagranza in varie città.

L'attività di monitoraggio della rete ha portato all'analisi di oltre 25.000 siti web, con migliaia inseriti nella black list per contenuti pedopornografici.

Con riferimento al cyberbullismo, rispetto al 2023 si è registrato un lieve aumento dei casi, oltre 60 riferibili a condotte rientranti nel fenomeno. L'analisi dei dati ha consentito di osservare come la fascia d'età più colpita sia quella 14-17 anni, sebbene gli incrementi più significativi siano legati alle fasce d'età 0-9 e 10-13 anni. Estorsioni sessuali in rete e diffusione non autorizzata di immagini o video intimi hanno colpito vittime anche minorenni.

Con riferimento al contrasto al cyberterrorismo, il costante monitoraggio della rete risulta essenziale per la precoce individuazione di minacce e per la corretta gestione dell'ordine e la sicurezza pubblica. In tale ambito, la Polizia Postale opera in costante raccordo con gli uffici specialistici della Polizia di Stato per prevenire fenomeni di radicalizzazione sul web e garantire quindi una completa analisi della minaccia estremista. Nel 2024 sono stati monitorati circa 18.000 siti da parte degli investigatori della Polizia Postale di Catania.

In materia di tutela del diritto d'autore, la Polizia Postale di Catania ha compiuto la più vasta operazione contro la pirateria audiovisiva mai condotta in ambito italiano ed internazionale denominata "Taken down", smantellando una complessa, estesa e capillare infrastruttura informatica che serviva illegalmente oltre 22 milioni di utenti finali. Oltre 270 operatori della Polizia Postale, con la collaborazione delle forze di polizia straniere, hanno effettuato 89 perquisizioni in quindici regioni italiane, 14 perquisizioni nel Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania, Croazia e Cina, nei confronti di 102 persone. Nel medesimo contesto investigativo generato dagli elementi investigativi forniti dalla Procura della Repubblica di Catania e dalla Polizia Postale italiana si sono sviluppati plurimi tavoli di lavoro internazionale che, ad esempio, hanno consentito alla polizia croata di eseguire 11 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti indagati.