Un bimbo è stato investito in corso Vittorio Emanuele a Palermo da uno scooter elettrico guidato da due ragazzini. Nella zona pedonale sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il bimbo ferito in ospedale.

Sono intervenuti agenti di polizia e carabinieri. Non si conoscono ancora le condizioni del piccolo ferito.