Jolani,: 'Cristiani parte integrante della Siria, ammiro il Papa'

"Non considero i siriani cristiani una minoranza ma una parte integrante e importante della storia del popolo siriano".

Lo ha detto il nuovo leader siriano Abu Mohammed al Jolani a Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, che racconta il loro incontro il 31 dicembre a Damasco sulle pagine dell'Osservatore Romano.

Jolani ha anche colto l'occasione per esprimere "innanzitutto grande ammirazione, stima e rispetto per Papa Francesco". "E' un vero uomo di pace — ha sottolineato —, ho apprezzato i suoi appelli e le sue azioni a favore della pace e dei popoli in difficoltà".