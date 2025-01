Saldi in Calabria, verranno spesi 115 milioni di euro

Le famiglie calabresi spenderanno, complessivamente, 115 milioni di euro per i saldi invernali che sono iniziati oggi. La stima é della Confcommercio regionale.

Il trend che si prefigura per le vendite, sempre secondo la Confcommercio, é positivo, con un incremento dell'8% rispetto allo scorso anno. La spesa media per ogni famiglia sarà di 290 euro, mentre quella pro capite si aggira attorno ai 125 euro.

La provincia calabrese in cui si registrerà il maggiore volume di vendite é quella di Cosenza, con il 35,8% del totale. Seguono quella di Reggio, con il 28,3%, e quella di Catanzaro, con il 18,5%.