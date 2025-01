Napoli ricorda Pino Daniele a 10 anni dalla sua scomparsa

Una cassa acustica all'esterno di ogni bar, pub, vineria e ristorante con le canzoni di Pino Daniele per accompagnare napoletani e turisti a riscoprire i luoghi che hanno visto crescere l'artista partenopeo. A dieci anni dalla scomparsa, Napoli ricorda uno dei suoi musicisti più amati e lo fa partendo proprio dalle strade, dalle piazze e dai vicoli di Santa Chiara.

n occasione del decennale della scomparsa, il Comune di Napoli ha voluto ricordare il cantautore con due giornate di attività. Oggi il tour, realizzato grazie alla collaborazione con il FAI, partito da Piazza Santa Maria La Nova, a pochi passi dalla sua casa natìa, fino all'Istituto Elena di Savoia Diaz, dove l'artista si diplomò. Ogni locale ha proposto la sua personale compilation, poi nel pomeriggio spazio alle performance acustiche proposte dagli artisti di strada.

Domani ci sarà l'itinerario "Napul è…I luoghi di Pino Daniele", proposto dalla Delegazione FAI di Napoli, grazie all'accordo stipulato con il Comune di Napoli. Il percorso sarà condotto da Carmine Aymone e Michelangelo Iossa, autori dell'omonimo libro, pubblicato nel 2015 da Rogiosi Editore. Si parte alle ore 10.00 da Piazza Bellini e alle ore 12.00 da Piazza Santa Maria La Nova. Ancora domani, alle ore 19.30, la Chiesa Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa, in via Marco Aurelio 81, ospiterà il concerto che vedrà sul palco The Blue Gospel Singers Choir.

Intanto, la Fondazione Pino Daniele Ets, che in occasione dei 70 anni dalla nascita, avvenuta il 19 marzo 1955 e del decennale dalla morte ha ideato il sigillo del "70/10 Anniversary", lancia il Musicante Award - Premio Pino Daniele, il Live Music Contest che offre a giovani artisti che studiano musica, compongono e interpretano il loro repertorio, un'opportunità concreta di emergere e sviluppare la propria carriera. Patrocinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, il contest è giunto alla seconda fase, ovvero le Live audition che si terranno il 28 e il 29 gennaio presso la Sala Verdi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. A marzo, uscirà al cinema il film-documentario ufficiale su tutta la vita di Pino Daniele intitolato "Pino" di Francesco Lettieri e Federico Vacalebre e prodotto da Groenlandia, Lucky Red e Tartare Film, mentre il Palazzo Reale di Napoli ospiterà la mostra "Pino Daniele Spiritual", prodotta da Cor a cura di Alessandro Daniele e Alessandro Nicosia.Il 18 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli si terrà "Pino è - Il viaggio del musicante", uno show evento unico che vedrà sul palco grandi nomi del mondo della musica e dell'entertainment, Il ricavato dell'evento, al netto dei costi di produzione, verrà devoluto a sostegno della ricerca oncologica pediatrica e della formazione artistica: la ricerca scientifica verrà sostenuta finanziando il Progetto Preme di Open, Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma odv, che punta a garantire cure personalizzate e innovative ai bambini oncologici; grazie alla Fondazione Pino Daniele Ets, invece, verranno istituite borse di studio e iniziative per sostenere giovani talenti musicali e contrastare la povertà educativa, promuovendo il linguaggio della musica nelle realtà più fragili.