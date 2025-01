Offriva la droga agli automobilisti di passaggio: arrestato a Catania

Proseguono i servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Comando Provinciale di Catania sull’intero capoluogo etneo, nell’ambito dell’operazione “Natale in Sicurezza”, finalizzati anche alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Catania Nesima, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato un catanese di 36 anni residente in quel quartiere.

In particolare, i militari della Stazione avevano predisposto un servizio di osservazione a distanza, in modalità discreta, nei pressi della via Capo passero, l’arteria stradale che costeggia i caseggiati popolari del quartiere “Trappeto”, quando hanno scorto un uomo che dapprima stava camminando lungo il marciapiede con una busta di plastica in mano e poi si è fermato in prossimità di un incrocio.

Qui, il 36enne ha cominciato ad avvicinarsi alle autovetture in transito che, giunte in corrispondenza del crocevia, rallentavano la marcia. Attirata l’attenzione dei guidatori mediante gesti con le braccia e le mani, l’uomo poi si avvicinava alle vetture, mostrando il contenuto della sua busta e, ad alcuni, il pusher cedeva effettivamente delle bustine, ricevendo in cambio denaro. Avendo intuito che si trovavano dinanzi ad uno spacciatore, i Carabinieri sono intervenuti, ma questi, forse avvisato dalle vedette con le quali comunicava mediante una ricetrasmittente, è scappato. La sua fuga, però, è durata pochi metri, perché i militari dell’Arma lo hanno bloccato sui gradini di uno stabile nel quale voleva nascondersi.

Nella fuga, il pusher ha tentato anche di disfarsi della busta che è stata subito recuperata dagli investigatori e che conteneva 18 dosi di marijuana del peso di 18 grammi, 125 dosi di crack per quasi 40 grammi complessivi e 95 dosi di cocaina per altri 40 grammi.

Nelle sue tasche, inoltre, è stata poi trovata una radiotrasmittente, tipo “walkie talkie”, chiaramente usata dal giovane pusher per le comunicazioni “di servizio” con qualche vedetta posizionata in zona e ben 685 €.

Le dosi di droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre il pusher è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, convalidato l’operato dei Carabinieri, ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.