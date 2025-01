Modica, consegnati i lavori per il restauro dei teleri della chiesa del Carmine

Sono stati consegnati sabato 4 gennaio al Parroco della Parrocchia S. Paolo Apostolo a Modica, Don Antonio Sparacino, i lavori per il restauro dei teleri del Carmine. Ritrovati due anni fa presso alcuni magazzini della chiesa di S. Paolo Apostolo, i teleri rappresentano un patrimonio unico della città di Modica e consistono in un ciclo di tele raffiguranti scene della passione riferibili al XVIII secolo. Apparati liturgici in tessuto che venivano utilizzati presso la chiesa del Carmine per coprire gli altari laterali realizzando così una catechesi ad immagini nel tempo della quaresima.

A seguito della scoperta è stato costituito un comitato composto dai parroci, da membri della parrocchia, studiosi, ricercatori, appassionati di arte sacra, associazioni culturali che ha promosso lo studio, la ricerca, la promozione nonché il restauro dei Teleri quaresimali attraverso iniziative culturali e la pubblicazione di un volume edito da Edizioni Caracol e realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo Dipartimento Architettura.

I teleri si presentano ad oggi come un ciclo di opere unico nel meridione d’Italia e che grazie a questo restauro potranno tornare ad essere fruibili ai fedeli e ai numerosi visitatori delle chiese di Modica. L’intervento, promosso dalla Soprintendenza dei Beni culturali di Ragusa grazie all’intervento dell’onorevole Ignazio Abbate presso la Regione Siciliana, sarà realizzato dalla dottoressa Gaetana Ascenzo con il coordinamento della Soprintendenza stessa e l’Ufficio beni culturali della Diocesi di Noto.