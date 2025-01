Immigrazione, delegazione di Forza Italia all'hotspot di Lampedusa

Visita a Lampedusa oggi di una delegazione di Forza Italia, guidata da Alessandro Battilocchio, Deputato e responsabile Dipartimento Immigrazione del movimento azzurro. La delegazione si è recata presso l'hotspot di Contrada Imbriacola.

All'interno del centro ha incontrato i rappresentanti della Croce Rossa e le Forze dell'ordine in servizio. "Ci tenevamo a ringraziare di persona la Croce Rossa, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e l'Esercito e tutti gli operatori che, in sinergia, portano avanti un lavoro encomiabile, con professionalità e competenza, in un contesto non semplice. La tematica della gestione dei flussi migratori, come ha ben compreso questo Governo che ha messo in campo politiche articolate ed efficaci, rappresenta una problematica strutturale che necessita di risposte sistemiche, fuori dalla logica dell'emergenza. Avanti dunque sulla strada intrapresa sin dall'autunno 2022 che, come confermano i numeri ufficiali, sta dando risultati davvero concreti". Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del movimento azzurro, a margine della visita di una delegazione di Forza Italia presso l'hotspot di Lampedusa.