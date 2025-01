Palermo, alla Libreria TanteStorie si presenta il romanzo "Il sentiero delle formichelle"

Venerdì 10 gennaio, alle 18, alla Libreria TanteStorie di via Ariosto, a Palermo, presentazione del romanzo di Alessia Castellini "Il sentiero delle formichelle". A dialogare con l'autrice sarà il titolare della libreria, Giuseppe Castronovo.

La storia vera delle formichelle della Costiera Amalfitana. Donne e ragazze che per secoli percorsero il sentiero dei limoni portando pesantissime ceste sulla schiena. Costiera Amalfitana, anni Quaranta. Rachele e Nannina attraversano la montagna ogni giorno come laboriose formichelle, trasportando pesanti sporte di limoni fino alla costa di Maiori, là dove il mare si estende a perdifiato. È il destino di tutte le donne di Tramonti. Rachele crede che il mondo abbia delle regole dure e invariabili ed è fiera delle tradizioni del suo paese, mentre Nannina sogna fin da bambina terre lontane dal ripido sentiero che dovranno percorrere per una vita, fino a spezzarsi la schiena e le ginocchia...