Furto in tabaccheria a Palermo, rubati soldi e sigarette

Ladri in azione in una tabaccheriain via Michele Fanara nella zona di Boccadifalco a Palermo. In due sono riusciti a scassinare l'ingresso e si sono introdotti nei locali dell'esercizio commerciale portando via soldi che sitrovavano in cassa e diverse stecche di sigarette. Il bottino è da quantificare. E' l'ennesima spaccata di questi ultimi mesinel capoluogo su cui indaga la polizia di Stato. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del tabacchi e quelle della zona per risalire agli autori del colpo.