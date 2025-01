Palermo, detenuto aggredisce agente di custodia all'Ucciardone

"Un detenuto del carcere Ucciardone, a Palermo, ha aggredito alle spalle un agente con un violento colpo al collo facendolo cadere per terra". Lo riferisce il segretario nazionale Cnpp-Spp Maurizio Mezzatesta."L'agente è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale. - ha aggiunto - L'anno nuovo inizia con gli stessi episodi che si sono registrati in questi ultimi anni con continue aggressioni agli agenti della polizia penitenziaria".