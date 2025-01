La Youtuber Roby "conquista" i ragazzi di Modica: più di mille per il firmacopie

Ha ottenuto un grande successo l'iniziativa Mondadori di Modica con la presenza all'ex Convento del Carmine di piazza Matteotti di Roberta Alcamo, Roby per chi la segue da anni. Youtuber di grande presa sulla tenera età, Roby ha conquistato facendo il pienone, con una fila interminabile fra la felicità dei più piccoli di potere scambiare due parole, un selfie, un sorriso mentre firmava il suo libro" Non c’è due senza me, Fabbri editore".