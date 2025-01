Catania: Arancia rossa Igp, grandi sacrifici dei produttori per la siccità

Questa annata è anche la risposta al grande sacrificio svolto dagli iscritti al Consorzio di tutela, che in maniera eroica sono riusciti a garantire l'irrigazione con scelte a volte dolorose, con sforzi economici non indifferenti, e quindi una bella pezzatura e qualità al prodotto il marchio Igp anche in questo senso è fondamentale, perché nella sostenibilità che è insita nel disciplinare riusciamo a trovare maggiore risposta anche alle emergenze climatiche in atto".

Lo dice il presidente del Consorzio arancia rossa Igp Gerardo Diana che parla di "una vera e propria sfida della razionalizzazione dell'acqua, distribuita sugli impianti a garanzia di una migliore pezzatura".

Una delegazione del consorzio è salita sulle sommità dell'Etna volendo omaggiare il vulcano, simbolo del territorio di origine dell'arancia rossa uno dei prodotti più rappresentativi della Sicilia.

"Un cammino che comprende oltre mille metri di dislivello sia positivo che negativo che è partito dai 1910 metri del Rifugio Sapienza fino alle quote sommitali e che ha visto un gruppo di produttori, ogni volta sempre più nutrito, portare le nostre arance sulla sommità del Vulcano Etna - dice Diana - a rappresentare l'arrivo delle arance nelle tavole dei consumatori italiani ed Europei, ma anche lo strettissimo legame che ci lega, anche per disciplinare, a questo meraviglioso e unico territorio patrimonio mondiale dell'Unesco, oltre che parco nazionale".

La commercializzazione della nuova annata è cominciata ufficialmente il 27 dicembre dopo una stagione che ha visto grandi sforzi degli associati per portare l'arancia rossa sulle tavole delle famiglie italiane ed europee.

Nella passata stagione le imprese aderenti al Consorzio hanno commercializzato quasi 22 mila tonnellate di prodotto fresco e circa 7 mila per l'industria, per un totale che si avvicina alle 30 mila tonnellate per un volume che in soli 4 mesi e mezzo ha fatto registrare un fatturato di 40 milioni di euro nonostante il contesto economico internazionale non favorevole.