Siracusa, denunciato un uomo di 45 anni per furto di benzina

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno denunciato un uomo di 46 anni per il reato di furto aggravato. In specie, gli agenti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso il ladro, in via Elorina, intento a prelevare gasolio dal serbatoio di un autobus ivi parcheggiato all’interno di un’area di sosta. Il tempestivo intervento dei poliziotti ha consentito di bloccare l’uomo e di denunciarlo in flagranza del reato.