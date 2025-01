Affissioni a Ragusa, sulle regole confronto tra Cna e Comune

La Cna comunale di Ragusa prosegue l’interlocuzione con l’amministrazione locale facendo riferimento al regolamento cittadino per la disciplina delle pubblicità e delle affissioni. L’assessore comunale Gianni Giuffrida ha convocato l’associazione di categoria, dopo una serie di specifiche richieste, per garantire alle imprese che hanno le installazioni già presenti la possibilità che al momento del rinnovo potranno essere esentate dal rispetto del nuovo regolamento perché altrimenti si tratterebbe di spostare tutti gli impianti con costi insostenibili da parte delle imprese stesse. Spostare un singolo impianto può costare dai cinque ai seimila euro con un aggravio di costi che per le imprese interessante diventa importante. La Cna era rappresentata dal responsabile della sede comunale, Andrea Roccaro, e da Roberto Bordonaro che si sta occupando di seguire la materia. L'amministrazione comunale si è dimostrata favorevole ad accogliere le istanze delle imprese e si è anche impegnata a cercare di inserire all'interno del regolamento una modifica per dare evidenza al fatto che lo “storico” non sarà toccato. Ecco perché la Cna comunale di Ragusa intende ringraziare l’amministrazione municipale per la sensibilità dimostrata in questa circostanza e per gli impegni presi allo scopo di andare incontro alle istanze delle imprese associate.