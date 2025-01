Calcio, il torneo delle Regioni dall'11 al 18 in Sicilia: le finali a Taormina

Si è svolta oggi a Palermo la conferenza stampa di presentazione della 61ª edizione del Torneo delle Regioni, un evento di rilievo nazionale che coinvolgerà tutte le regioni italiane, ciascuna con quattro rappresentative: Under 15, Under 17, Under 19 e calcio femminile. La competizione si terrà dall'11 al 18 aprile 2025 e vedrà le partite disputarsi nelle province siciliane, con la fase finale e le finali che si svolgeranno presso il suggestivo Stadio Bacigalupo di Taormina.

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha espresso grande soddisfazione per la scelta della città come sede delle fasi conclusive del torneo: "Ringrazio i vertici della Lega Nazionale Dilettanti, in particolare il presidente Morgana, per aver scelto il Comune di Taormina come palcoscenico per questo prestigioso evento. È una scelta che ci onora e ci sprona a dare il massimo. Abbiamo raccolto questa sfida con entusiasmo e determinazione, e nonostante le condizioni iniziali dello Stadio Bacigalupo non fossero ottimali, grazie agli interventi finanziati dal PNRR e agli sforzi compiuti fino al 31 dicembre scorso, siamo riusciti a garantire uno stadio adeguato e all'altezza delle aspettative".

Il sindaco ha poi riflettuto sull'importanza dello sport come valore sociale: "In una società sempre più individualista e fluida, lo sport rappresenta un esempio di conquista attraverso la fatica e di gioco di squadra. Valori come la condivisione, la disciplina e il rispetto delle regole sono fondamentali per la crescita delle nuove generazioni. Questo torneo è un'occasione unica per promuovere questi principi e al contempo valorizzare il nostro territorio, unendo tradizioni, cultura e sapori tipici della nostra terra". Il Torneo delle Regioni è anche un'opportunità per la Sicilia di confermarsi grande palcoscenico nazionale, capace di coniugare sport e turismo: "Lavorando insieme come istituzioni, abbiamo la possibilità di far scoprire e riscoprire i saperi e i sapori della nostra terra, offrendo un'esperienza unica ai partecipanti che porteranno con sé un pezzo di Sicilia nella propria regione. Questo evento non è solo una sfida sportiva, ma anche una vetrina per il nostro patrimonio culturale e naturale", ha concluso De Luca.