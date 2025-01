Cecilia Sala è libera, la giornalista rientrata a Roma

Cecilia Sala è libera. La giornalista italiana, detenuta nel carcere di Evin, in Iran, dal 19 dicembre scorso, è arrivata in Italia con un volo atterrato a Ciampino, dopo il rilascio da parte delle autorità di Teheran. La premier Meloni ha espresso "gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è complimentato con il presidente del Consiglio e ha telefonato alla madre della giornalista, che aveva incontrato nei giorni successivi all'arresto. Da maggioranza e opposizione plauso al governo, al corpo diplomatico e ai servizi per il lavoro che ha consentito di far riabbracciare la cronista ai familiari.