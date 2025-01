Trovato con armi clandestine nella Locride: arrestato

I carabinieri hanno arrestato a Camini, nella locride, un uomo trovato in possesso di un fucile e di una pistola, armi entrambe clandestine.

I militari, impegnati in un'operazione di controllo del territorio, hanno avvertito dei colpi di arma da fuoco e si sono diretti in una zona di campagna dove hanno individuato l'uomo che alla loro vista ha tentato di allontanarsi.

Nonostante il tentativo di fuga, però, l'uomo, risultato già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato dai carabinieri dello Squadrone eliportato cacciatori che lo hanno disarmato trovandolo in possesso di un fucile con la matricola abrasa e di una pistola priva di documentazione legale.