Inferno di fuoco a Los Angeles, 5 morti: Biden annulla il viaggio in Italia

Sale a 5 morti e decine di feriti il bilancio degli incendi che stanno devastando l'area di Los Angeles, in particolare la zon adi Altadena. Le fiamme ancora sfuggono del tutto al controllo dei vigili del fuoco, con 6 mila ettari di terreno bruciati. Il Pentagono inviai i C-130. Oltre 100mila le persone già evacuate, anche a Hollywood. Biden dichiara lo stato di disastro in California e annulla il viaggio in Italia, previsto da oggi al 12 gennaio. Trump accusa il governatore Newsom.