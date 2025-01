Salute: Seconda tappa per il Cardio-Neuro Update che arriva a Catania

Dopo il successo del primo evento organizzato a Palermo, Cardio-Neuro Update arriva a Catania. Far incontrare i professionisti delle due discipline, cardiologica e neurologica, per migliorare l’approccio diagnostico-terapeutico è l’obiettivo del progetto itinerante patrocinato dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Le malattie cardiovascolari e le malattie neurologiche sono tra le principali cause di morbilità e mortalità a livello globale. Si tratta di malattie che spesso hanno un notevole impatto in termini di disabilità e che si sviluppano in maniera silente. “Il nostro update, che ha debuttato a Palermo suscitando grande interesse e partecipazione, - spiega Maura Francese, presidente regionale dell’ANMCO Sicilia e responsabile scientifico del corso - si prefigge di affrontare alcune delle più frequenti ed importanti problematiche di interesse multidisciplinare neuro-cardiologico. L’opinione condivisa di più esperti può infatti rappresentare un valido e utile riferimento, soprattutto nei casi dove la validazione scientifica non è ancora chiara”.

L’appuntamento è per venerdì 10 gennaio al Four Points by Sheraton Catania, dalle ore 9 alle ore 17. La segreteria organizzativa e provider sono a cura di Biba Group.

Durante la giornata formativa, dedicata anche all’approfondimento sulle applicazioni tecnologiche hardware e software a servizio dei professionisti della sanità, verranno affrontati diversi casi clinici mettendo a confronto risultati raggiunti, criticità e possibili soluzioni. Tra i temi: l’ictus criptogenico su base embolica, la gestione della terapia anticoagulante e antitrombotica in particolari setting clinici, il delirium in Unità di terapia intensiva cardiologica, la depressione post infarto miocardico acuto, la sincope e la disautonomia. Il format prevede la partecipazione di giovani medici che esporranno casi clinici introduttivi per stimolare ulteriormente il dibattito dell’auditorio.